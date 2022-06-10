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В Дергачах Харьковской области горожан призвали перекрыть газовые краны: что произошло

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Пятница 10 июня 2022 11:37
В Дергачах Харьковской области горожан призвали перекрыть газовые краны: что произошло Фото: в Дергачах Харьковской области горожан призвали перекрыть газовые краны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные, во время обстрелов повредили газовую сеть в Дергачах Харьковской области. Горожан призвали перекрыть краны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Дергачевского городского совета.

В результате повреждения газовой сети было прекращено газоснабжение на большей части территории города и прилегающих сел.

"Мы просим перекрыть краны подачи газа в домовладения для возможности осуществления диагностики системы и с целью предотвращения возникновения новых аварийных ситуаций", - пишет пресс-служба городского совета.

Касаемо подготовки к пуску газа горожан предупредят дополнительно.

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