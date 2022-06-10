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В Дергачах Харківської області містян закликали перекрити газові крани: що сталося

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П'ятниця 10 червня 2022 11:37
В Дергачах Харківської області містян закликали перекрити газові крани: що сталося Фото: в Дергачах Харківської області містян закликали перекрити газові крани (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові, під час обстрілів, пошкодили газову мережу в Дергачах Харківської області. Містян закликали перекрити крани.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дергачівської міської ради.

Внаслідок пошкодження газової мережі було припинено газопостачання на більшій частині території міста й прилеглих сіл.

"Ми просимо перекрити крани подачі газу до домоволодінь для можливості здійснення діагностики системи та з метою запобігання виникненню нових аварійних ситуацій", - пише пресслужба міської ради.

Щодо підготовки до пуску газу містян попередять додатково.

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