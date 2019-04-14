Деревянченко стал претендентом на пояс IBF в среднем весе

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) победил немецкого боксера Джека Кулкая (25-4, 13 КО) в бою за звание официального претендента на пояс IBF. Об этом сообщает tribuna.com.

Поединок прошел в ночь с 13 на 14 апреля на арене Minneapolis Armory в Миннесоте, США. Бой продолжался все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу украинцу - 116:112, 116:112 и 115:113.

В предыдущем бою Деревянченко, напомним, раздельным решением проиграл американцу Даниэлу Джейкобсу (35-2, 29 КО) поединок за пояс IBF, а Кулкай техническим нокаутом победил доминиканца Рафаэля Бежарана (26-3-1, 12 КО).

Титул по версии IBF стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался сражаться за него с украинцем.