Деревянченко продолжает подготовку к бою за титул чемпиона мира IBF

Украинский боксер выйдет в ринг 10 ноября

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) продолжает подготовку к бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF против американца Дэниеля Джейкобса (34-2, 29 КО). В своем Instagram Деревянченко поделился видео, где работает на груше.

"Подготовка продолжается", - подписал свою публикацию украинский боксер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что команды Сергея Деревянченко и Дэниела Джейкобс договорились о бое, который предположительно состоится в ноябре. Поединок пройдет в пригороде Нью-Йорка - Юниондейле.

Отмечается, что контракт на бой еще не подписан, однако спорные вопросы команды боксеров уладили.