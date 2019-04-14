Дерев'янченко став претендентом на пояс IBF в середній вазі

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) переміг німецького боксера Джека Кулкая (25-4, 13 КО) у бою за звання офіційного претендента на пояс IBF. Про це повідомляє tribuna.com.

Поєдинок пройшов в ніч з 13 на 14 квітня на арені Minneapolis Armory в Міннесоті, США. Бій тривав усі 12 раундів, судді одноголосно віддали перемогу українцеві - 116:112, 116:112 і 115:113.

У попередньому бою Дерев'янченко, нагадаємо, роздільним рішенням програв американцеві Даніелу Джейкобсу (35-2, 29 КО) поєдинок за пояс IBF, а Кулкай технічним нокаутом переміг домініканця Рафаеля Бежарана (26-3-1, 12 КО).

Титул за версією IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін відмовився битися за нього з українцем.