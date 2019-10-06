Деревянченко проиграл Головкину в бою за титулы IBF и IBO

Фото: Головкин - Деревянченко (twitter.com/GGGBoxing)

Украинский боксер проиграл по решению судей

Украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл казахстанцу Геннадию Головкину единогласным решением судей в бою за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO в среднем весе. Поединок на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке продолжался все 12 раундов.

Уже в первом раунде Деревянченко оказался в нокдауне после удара в затылок от соперника. Во втором раунде Сергей получил рассечение над левым глазом.

Далее украинец попытался выровнять бой, но судьи были единогласными: 115-112, 115-112, 114-113. После завершения боя и вынесения решения зрители на Madison Square Garden освистала Головкина.

Для украинца это была уже вторая попытка завладеть этим поясом IBF. Впервые украинец оспаривал его в октябре 2018 года и тогда уступил раздельным решением судей Даниэлю Джейкобсу.

Напомним, ранее украинский боксер Денис Беринчик защитил титул Интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO International) в легком весе, одолев в бою мексиканца Патрицио Лопеса Морено.