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Дерев'янченко програв Головкіну в бою за титули IBF і IBO

Новини » Спорт    06.10.2019 - 07:50
Дерев'янченко програв Головкіну в бою за титули IBF і IBO
Фото: Головкін - Дерев'янченко (twitter.com/GGGBoxing)

Український боксер програв за рішенням суддів

Український боксер Сергій Дерев'янченко програв казахстанців Геннадію Головкін одноголосним рішенням суддів у бою за вакантні чемпіонські пояси IBF і IBO в середній вазі. Поєдинок на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку тривав усі 12 раундів.

Уже в першому раунді Дерев'янченко опинився в нокдауні після удару в потилицю від суперника. У другому раунді Сергій отримав розсічення над лівим оком.

Далі українець спробував вирівняти бій, але судді були одностайними: 115-112, 115-112, 114-113. Після завершення бою і винесення рішення глядачі на Madison Square Garden освистала Головкіна.

Для українця це була вже друга спроба заволодіти цим поясом IBF. Вперше українець оскаржував його в жовтні 2018 року і тоді поступився роздільним рішенням суддів Даніелю Джейкобсу.

Нагадаємо, раніше український боксер Денис Беринчик захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO International) в легкій вазі, здолавши в бою мексиканця Патріціо Лопеса Морено.

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Новини України бойСергій Дерев'янченкоГеннадій ГоловкінБокс
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