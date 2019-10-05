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Деревянченко - Головкин: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    05.10.2019 - 15:41
Деревянченко - Головкин: прогноз букмекеров
Фото: Головкин - Деревянченко (twitter.com/GGGBoxing)

Специалисты считают фаворитом казахстанского боксера

Ранним утром 6 октября в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоится чемпионский бой между украинским боксером Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным. Прямую трансляцию боя можно посмотреть на телеканале Xsport, ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени.

5-6 октября 05:30
Нью-Йорк, арена Madison Square Garden

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом противостояния является Головкин. На победу боксера по прозвищу GGG предлагается коэффициент 1,23. При этом успех Деревянченко оценивается коэффициентом 4,33. На редкую в боксе ничью дается коэффициент 26,00.

Также аналитики не исключают вероятность того, что бой продлится все 12 раундов. Этот вариант доступен в конторах за коэффициент 1,81. Победа казахстанца путем нокаута оценивается коэффициентом 2,05. Успех украинца нокаутом - 8,0.

Напомним, накануне боя состоялась традиционная процедура взвешивания. Каждый из спортсменов уложился в лимит среднего веса, однако казахстанский боксер оказался тяжелее украинского. Вес Деревянченко составил 72,1 кг, в то время как Головкина - 72,2 кг.

По информации СМИ, по итогам предстоящего боксерского поединка Головкин получит 15 млн долларова, а Сергей Деревянченко - 5,2 млн долларов.

Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку перед боем На кону боя Головкин - Деревянченко будут стоять два чемпионских пояса
Новости Украины прогнозставкибойСергей ДеревянченкоГеннадий ГоловкинБокс
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