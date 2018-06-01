Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Депутаты Рады зарегистрировали в Конституционном суде представление на Денисову

НовостиПолитика    01.06.2018 - 12:23
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Депутаты требуют отменить назначение Денисовой на должность омбудсмена

Народные депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в Конституционном суде представление о нарушениях процедуры назначения уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщил депутат Мустафа Найем в Facebook.

"Официально зарегистрировали в Конституционном суде представление 45 народных депутатов о нарушениях процедуры назначения уполномоченного Верховной рады по правам человека. Требуем у суда рассмотреть наше обращение в сжатые сроки и признать неконституционным постановление о назначении Людмилы Денисовой уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека; а также норму о назначении и увольнении омбудсмена путем открытого голосования", - сообщил нардеп.

В обращении депутаты отметили нарушение норм, у частности, парламент вопреки нормам профильного закона назначил омбудсмена открытым голосованием. Кроме того, отмечено, что изменения в закон про Конституционный суд, ссылаясь на который была применена процедура открытого голосования, были внесены с множеством нарушений регламента.

 

Мы обещали, мы сделали. Официально зарегистрировали в Конституционном суде представление 45 народных депутатов о...

Опубліковано Mustafa Nayyem 1 червня 2018 р.

Напомним, 15 марта Верховная рада Украины назначила нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.

Рада примет законы об антикоррупционном суде и нацбезопасности до конца сессии Принятие закона о нацбезопасности станет важным шагом к членству в НАТО, - Геращенко
Теги публикации: Верховная Рада, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажаться – надо уметь": Забужко заявила, что "спецоперация Бабченко" – мощный удар по ФСБ
"У него выпало два зуба": Собчак рассказала, как чувствует себя Сенцов
Украинка приехала на российский детский конкурс в оккупированный Крым
"Сильно изменился": фото с постаревшим Савиком Шустером удивили сеть
On Top