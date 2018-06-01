Депутаты Рады зарегистрировали в Конституционном суде представление на Денисову

Депутаты требуют отменить назначение Денисовой на должность омбудсмена

Народные депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в Конституционном суде представление о нарушениях процедуры назначения уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом сообщил депутат Мустафа Найем в Facebook.

"Официально зарегистрировали в Конституционном суде представление 45 народных депутатов о нарушениях процедуры назначения уполномоченного Верховной рады по правам человека. Требуем у суда рассмотреть наше обращение в сжатые сроки и признать неконституционным постановление о назначении Людмилы Денисовой уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека; а также норму о назначении и увольнении омбудсмена путем открытого голосования", - сообщил нардеп.

В обращении депутаты отметили нарушение норм, у частности, парламент вопреки нормам профильного закона назначил омбудсмена открытым голосованием. Кроме того, отмечено, что изменения в закон про Конституционный суд, ссылаясь на который была применена процедура открытого голосования, были внесены с множеством нарушений регламента.

Мы обещали, мы сделали. Официально зарегистрировали в Конституционном суде представление 45 народных депутатов о... Опубліковано Mustafa Nayyem 1 червня 2018 р.

Напомним, 15 марта Верховная рада Украины назначила нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека. За соответствующее решение проголосовали 280 нардепов.