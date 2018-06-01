Депутати Ради зареєстрували у Конституційному суді подання на Денисову

Депутати вимагають скасувати призначення Денисової на посаду омбудсмена

Народні депутати Верховної ради України зареєстрували у Конституційному суді подання про порушення процедури призначення уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової. Про це повідомив депутат Мустафа Найєм у Facebook.

"Офіційно зареєстрували в Конституційному суді подання 45 народних депутатів про порушення процедури призначення уповноваженого Верховної ради з прав людини. Вимагаємо у суду розглянути наше звернення в стислі терміни і визнати неконституційним постанову про призначення Людмили Денисової уповноваженим Верховної ради України з прав людини; а також норму про призначення та звільнення омбудсмена шляхом відкритого голосування", - повідомив нардеп.

У зверненні депутати зазначили порушення норм, зокрема, парламент всупереч норм профільного закону призначив омбудсмена відкритим голосуванням. Крім того, зазначено, що зміни в закон про Конституційний суд, посилаючись на який була застосована процедура відкритого голосування, були внесені з безліччю порушень регламенту.

Ми обіцяли, ми зробили. Офіційно зареєстрували в Конституційному суді подання 45 народних депутатів про... Опубліковано Mustafa Nayyem 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, 15 березня Верховна рада України призначила нардепа від "Народного фронту" Людмилу Денисову уповноваженим з прав людини. За відповідне рішення проголосували 280 депутатів.