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Депутати Ради зареєстрували у Конституційному суді подання на Денисову

НовиниПолітика    01.06.2018 - 12:23
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Депутати вимагають скасувати призначення Денисової на посаду омбудсмена

Народні депутати Верховної ради України зареєстрували у Конституційному суді подання про порушення процедури призначення уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової. Про це повідомив депутат Мустафа Найєм у Facebook.

"Офіційно зареєстрували в Конституційному суді подання 45 народних депутатів про порушення процедури призначення уповноваженого Верховної ради з прав людини. Вимагаємо у суду розглянути наше звернення в стислі терміни і визнати неконституційним постанову про призначення Людмили Денисової уповноваженим Верховної ради України з прав людини; а також норму про призначення та звільнення омбудсмена шляхом відкритого голосування", - повідомив нардеп.

У зверненні депутати зазначили порушення норм, зокрема, парламент всупереч норм профільного закону призначив омбудсмена відкритим голосуванням. Крім того, зазначено, що зміни в закон про Конституційний суд, посилаючись на який була застосована процедура відкритого голосування, були внесені з безліччю порушень регламенту.

 

Ми обіцяли, ми зробили. Офіційно зареєстрували в Конституційному суді подання 45 народних депутатів про...

Опубліковано Mustafa Nayyem 1 червня 2018 р.

Нагадаємо, 15 березня Верховна рада України призначила нардепа від "Народного фронту" Людмилу Денисову уповноваженим з прав людини. За відповідне рішення проголосували 280 депутатів.

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Теги публікації: Верховна Рада, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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