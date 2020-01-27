Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Полномочия российской делегации на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были оспорены по базовым и процедурным причинам. Об этом в Telegram сообщил член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены по базовым причинам.

"Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы и теперь этот вопрос в течение 2 дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение. Небольшая пока, но победа", - отметил Гончаренко.

Он также добавил, что следом полномочия российской делегации были оспорены и по процедурным причинам. Украина с партнерами в ПАСЕ подняла данный вопрос из-за того, что в делегацию РФ входят фигуранты санкционного списка Евросоюза.

Напомним, сегодня в Страсбурге началась зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой вернулась украинская делегация. Украинская делегация вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.

Верховная рада Украины одобрила возвращение делегации к работе в ПАСЕ 16 января. В постановлении указывается, что целью украинских представителей в ПАСЕ является недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения российских нарративов о ситуации в Украине.