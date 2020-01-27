Депутати ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

Повноваження російської делегації на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) були оскаржені з базових і процедурних причин. Про це у Telegram повідомив член української делегації, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

За його словами, повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржені з базових причин.

"Понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи й тепер це питання протягом 2 днів буде вивчено в Асамблеї, і після цього буде прийнято остаточне рішення. Невелика поки, але перемога", - зазначив Гончаренко.

Він також додав, що слідом повноваження російської делегації були оскаржені й з процедурних причин. Україна з партнерами в ПАРЄ підняла це питання через те, що до делегації РФ входять фігуранти санкційного списку Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, в якій повернулася українська делегація. Українська делегація повернулася після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації.

Верховна рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.