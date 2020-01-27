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Украина с партнерами в ПАСЕ дважды обжалует полномочия делегации России

Новости » Политика     27.01.2020 - 12:04
Украина с партнерами в ПАСЕ дважды обжалует полномочия делегации России
Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (assembly.coe.int)

Полномочия делегации РФ обжалуют по процедурным и содержательным основаниям

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Украина с партнерами дважды обжалует полномочия делегации России. Об этом в эфире телеканал "Прямой" рассказал член украинской делегации, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, украинская делегация согласовала механизм обжалования полномочий делегации из России. В частности, сначала во время утверждения полномочий делегаций от всех стран представители Украины и партнеры встанут в знак протеста против российской делегации.

"Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская - по содержательным основаниям", - отметил Гончаренко.

Он также уточнил, что главным аргументом обжалования по процедурным основаниям является то, что в российской делегации присутствуют фигуранты черных списков ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ собирается поднимать другие темы, помимо российской агрессии на Донбассе.

"Мы хотим поднимать не только темы, связанные с антироссийскими настроениями. Понятно, что мы будем это делать, это наша национальная позиция. Но для нас важно, чтобы мы говорили и о том, чем живут европейцы", - заявила глава украинской делегации Елизавета Ясько.

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