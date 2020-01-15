Депутаты опять попытаются принять законопроект "о налоговом терроре"

В четверг, 16 января, Верховная рада Украины планирует рассмотреть во втором чтении законопроект №1210 – более известный в украинском бизнесе как "законопроект о налоговом терроре". Данный законопроект может привести к потере Украиной порядка 1% ВВП. Об этом на своей странице в Facebook написал соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", директор программы "Экономика" Анатолий Амелин, передает РБК-Украина.

"Знаете, как угробить экономику одним законопроектом? Собрать все пожелания Минфина, налоговиков с огромным количеством технических правок в один документ - со сравнительной таблицей на 580 страниц - и включить турборежим", - описал стратегию авторов законопроекта Анатолий Амелин.

По прогнозам эксперта, в случае принятия законопроекта Украину ожидает потеря 1% ВВП страны (в т.ч. сокращение производства из-за повышения ренты на добычу газа и руды. а также внедрения BEPS), сворачивание работы ІТ-компаний в Украине (из-за норм о двойном налогообложении и 18% налога на прибыль за рубежом).

Кроме того, Амелин прогнозирует серьезное ухудшение бизнес-климата Украины (в т.ч. через неоправданное усиление контроля за размыванием налоговой базы), неправомерные вмешательства налоговиков (в т.ч. по корректировке финансового результата) и дискриминацию иностранных инвесторов (налогообложение курсовой разницы).

В свою очередь, по мнению эксперта Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкаши на, этот законоропект хоть и сильно изменился по сравнению с первым чтением, но по прежнему остался очень тяжелым.

"Значительный негатив - правило деловой цели - право налоговика оценивать внешнеэкономическую операцию - имеет она экономический смысл или нет. Постоянные судебные тяжбы по данному направлению, начавшиеся еще при Азарове - вернутся опять. С учетом планов освоения рынков Евросоюза украинскими экспортерами - это очень плохая инициатива", - добавил Черкашин.

По его эксперта, данным законопроектом Украина берет на себя неоправданно завышенные международные обязательства, которые ни бизнес, ни государство выполнить не смогут.

"Некоторые части инструментария, который содержится в законопроекте Евросоюз заводил директивами в течение 3,5-7 лет - долгий был переходной период. У нас - лишь год. Сами налоговики в истерике - они не знают - что делать и как. Но при этом штрафы увеличиваются по многим позициям в 4 раза", - объясняет Черкашин.

Напомним, против данного законопроекта еще в ноябре 2019 г. выступили практически все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т.ч. Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и многие другие.

В Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины также выступили категорически против законопроекта №1210, назвав его "налоговым террором".

"Бизнес и экспертное сообщество неоднократно обращали внимание властей на потенциальное ухудшение состояния экономики из-за подобных налоговых нововведений, в частности внедрения практики "налогового террора" по отношению к добросовестным налогоплательщикам", - заявили тогда в Совете предпринимателей при Кабинете министров Украины.

Но, несмотря на крайне негативную позицию украинского бизнеса, 3 декабря 2019 года, законопроект №1210 был принят в первом чтении.