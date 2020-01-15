Депутати знову спробують ухвалити законопроект "про податковий терор"

У четвер, 16 січня, Верховна рада України планує розглянути у другому читанні законопроект №1210 - більш відомий в українському бізнесі як "законопроект про податковий терор". Даний законопроект може призвести до втрати Україною близько 1% ВВП. Про це на своїй сторінці в Facebook написав співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього", директор програми "Економіка" Анатолій Амелін, передає РБК-Україна.

"Знаєте, як угробити економіку одним законопроектом? Зібрати всі побажання Мінфіну, податківців з величезною кількістю технічних правок в один документ - з порівняльною таблицею на 580 сторінок - і включити турборежим", - описав стратегію авторів законопроекту Анатолій Амелін.

За прогнозами експерта, в разі прийняття законопроекту в Україні очікується втрата 1% ВВП країни (в т.ч. скорочення виробництва через підвищення ренти на видобуток газу і руди. А також впровадження BEPS), згортання роботи ІТ-компаній в Україні (через норми про подвійне оподаткування і 18% податку на прибуток за кордоном).

Крім того, Амелін прогнозує серйозне погіршення бізнес-клімату України (в т.ч. через невиправдане посилення контролю за розмиванням податкової бази), неправомірні втручання податківців (в т.ч. по коригуванню фінансового результату) і дискримінацію іноземних інвесторів (оподаткування курсової різниці).

У свою чергу, на думку експерта Інституту соціально-економічної трансформації В'ячеслава Черкашина, цей законоропект хоч і сильно змінився в порівнянні з першим читанням, але як і раніше залишився дуже важким.

"Значний негатив - правило ділової мети - право податківця оцінювати зовнішньоекономічну операцію - має вона економічний сенс чи ні. Постійні судові тяжби за даним напрямком, що почалися ще за часів Азарова - повернуться знову. З урахуванням планів освоєння ринків Євросоюзу українськими експортерами - це дуже погана ініціатива" , - додав Черкашин.

За його експерта, даним законопроектом Україна бере на себе невиправдано завищені міжнародні зобов'язання, які ні бізнес, ні держава виконати не зможуть.

"Деякі частини інструментарію, який міститься в законопроекті, Євросоюз заводив директивами протягом 3,5-7 років - довгий був перехідний період. У нас - лише рік. Самі податківці в істериці - вони не знають - що робити і як. Але при цьому штрафи збільшуються за багатьма позиціями в 4 рази", - пояснює Черкашин.

Нагадаємо, проти даного законопроекту ще в листопаді 2019 року виступили практично всі основні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів України - в т.ч. Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата, Український союз промисловців і підприємців, Федерація роботодавців України та багато інших.

У Раді підприємців при Кабінеті міністрів України також виступили категорично проти законопроекту №1210, назвавши його "податковим терором".

"Бізнес і експертне співтовариство неодноразово звертали увагу влади на потенційне погіршення стану економіки через подібні податкових нововведень, зокрема впровадження практики" податкового терору "по відношенню до сумлінних платників податків", - заявили тоді в Раді підприємців при Кабінеті міністрів України.

Але, незважаючи на вкрай негативну позицію українського бізнесу, 3 грудня 2019 року, законопроект №1210 врешті був прийнятий в першому читанні.