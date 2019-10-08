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Депутати Херсонської міськради виступили проти "формули Штайнмайера"

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 18:30
Депутати Херсонської міськради виступили проти "формули Штайнмайера"
Фото: Херсонська міськрада (city.kherson.ua)

Депутати проголосували за звернення до президента України та Верховної ради

Херсонська міська рада прийняла звернення до президента України Володимиру Зеленському та Верховної ради щодо недопущення реалізації "формули Штайнмайера". Про це повідомив депутат міськради Віталій Урбанський Facebook.

Депутати вимагають від президента та Верховної Ради не допустити надання особливого статусу окупованих територій. Рішення підтримали 28 із 53 депутатів. 6 депутатів утрималися від голосування, 19 - не голосували.

Нагадаємо, проти імплементації "формули Штайнмайера" виступили депутати Рівненської, Івано-Франківської, Львівської, Херсонської, Тернопільської обласних рад, а також в Сумському і Кропивницького міській раді.

Раніше повідомлялося, що представництво НАТО в Україні підтримало підписання "формули Штайнмайера". За словами голови представництва альянсу в Україні Олександра Віннікова, такий крок є єдиним шляхом до політичного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко, що "формула Штайнмайера" запрацює лише після ухвалення закону про проведення виборів і закону про особливий статус Донбасу.

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