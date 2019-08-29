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Депутати фракції "Слуга народу" будуть мати власні нагрудні значки

Новини » Політика    29.08.2019 - 13:02
Депутати фракції "Слуга народу" будуть мати власні нагрудні значки
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Значки депутатів "Слуги народу" будуть містити символіку партії

Депутати фракції "Слуга народу" замість стандартних нагрудних значків народних депутатів Верховній раді будуть носити значки із символікою партії. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає РБК-Україна.

За словами Корнієнка, значки будуть зеленого кольору, і мати круглу форму. Також на них буде напис "Слуга народу".

"Партія "Слуга народу" користується своїми нагрудними значками - ми спеціально замовили", - повідомив нардеп.

Також Корнієнко зазначив, що фракція "Слуга народу" найближчим часом планує внести зміни до Конституції України щодо особистого голосування.

"Фракція "Слуга народу" буде вносити до Конституції найближчим часом норму про те, що депутат може втратити свої повноваження через голосування не особисто", - сказав Корнієнко.

Зазначимо, стандартний значок народного депутата України має вид синьо-жовтого прапора з написом "народний депутат України".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що депутати партії "Слуга народу" планують підписати документ, який стане альтернативою коаліційної угоди. Причиною цього стало те, що коаліційну угоду не може підписувати одна партія.

Що відбувається в Раді в перший день: онлайн-трансляція Арахамія стане главою фракції "Слуга народу", - джерело
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