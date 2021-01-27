Депутаты Днепровского горсовета приняли экологическую программу на 5 лет

В Днепре утвердили "Комплексную программу экологической безопасности и внедрения устойчивого развития" на 2021-2025 гг. Она определяет как глобальные мероприятия с участием крупных промышленных предприятий города, так и локальные, как борьба с подтоплениями на отдельных улицах.
Соответствующее решение депутаты приняли во время заседания в среду, 27 января.
Программа содержит несколько направлений, в частности:
На реализацию программы предусмотрены средства не только из городской казны: крупные промышленные предприятия будут проводить экологические мероприятия на собственных объектах, например, совершенствовать системы очистки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре продолжается конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Перевозчиков будут выбирать на 16 маршрутах.
Кроме того, РБК-Украина писало, что 22 января в Днепре состоялась очередная проверка санитарного и технического состояния городских автобусов. Такие рейды проводятся каждые три месяца.