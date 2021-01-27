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Депутаты Днепровского горсовета приняли экологическую программу на 5 лет

Автор: РБК-Украина

В Днепре утвердили "Комплексную программу экологической безопасности и внедрения устойчивого развития" на 2021-2025 гг. Она определяет как глобальные мероприятия с участием крупных промышленных предприятий города, так и локальные, как борьба с подтоплениями на отдельных улицах.

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Соответствующее решение депутаты приняли во время заседания в среду, 27 января.

Программа содержит несколько направлений, в частности:

  • Воздух: применение мер по уменьшению уровня загрязнения от промышленных предприятий, автотранспорта. Совершенствование системы экологического мониторинга;
  • Охрана водных ресурсов: восстановление гидрологического состояния водоемов, очистка поверхностного сброса, перестройка объектов "Днепроводоканала";
  • Земельные ресурсы: защита от подтоплений, противооползневые мероприятия, рекультивация земель, пострадавших от стихийных свалок;
  • Мероприятия, направленные на совершенствование системы обращения с отходами. В частности этот пункт включает продолжение строительства полигона "Правобережный";
  • Проведение научно-технических конференций, научных исследований и экологических фестивалей.

На реализацию программы предусмотрены средства не только из городской казны: крупные промышленные предприятия будут проводить экологические мероприятия на собственных объектах, например, совершенствовать системы очистки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре продолжается конкурс по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования. Перевозчиков будут выбирать на 16 маршрутах.

Кроме того, РБК-Украина писало, что 22 января в Днепре состоялась очередная проверка санитарного и технического состояния городских автобусов. Такие рейды проводятся каждые три месяца.

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