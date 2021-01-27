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Депутати Дніпровської міськради ухвалили екологічну програму на 5 років

Автор: РБК-Україна

У Дніпрі затвердили "Комплексну програму екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку" на 2021-2025 рр. Вона визначає як глобальні заходи за участю великих промислових підприємств міста, так і локальні, як-от боротьба із підтопленнями на окремих вулицях.

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Відповідне рішення депутати схвалили під час засідання у середу, 27 січня.

Програма містить декілька напрямів, зокрема:

  • Повітря: застосування заходів щодо зменшення рівня забруднювання від промислових підприємств, автотранспорту. Удосконалення системи екологічного моніторингу;
  • Охорона водних ресурсів: відновлення гідрологічного стану водойм, очищення поверхневого скиду, перебудова об'єктів "Дніпроводоканалу";
  • Земельні ресурси: захист від підтоплень, протизсувні заходи, рекультивація земель, які постраждали від стихійних сміттєзвалищ;
  • Заходи, спрямовані на удосконалення системи поводження з відходами. Зокрема цей пункт містить продовження будівництва полігона "Правобережний";
  • Проведення науково-технічних конференцій, наукових досліджень та екологічних фестивалів.

На реалізацію програми передбачені кошти не лише з міської скарбниці: великі промислові підприємства проводитимуть екологічні заходи на власних об’єктах, наприклад, удосконалюватимуть системи очищення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Дніпрі триває конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Перевізників обиратимуть на 16 маршрутах.

Крім того, РБК-Україна писало, що 22 січня у Дніпрі відбулася чергова перевірка санітарного та технічного стану міських автобусів. Такі рейди проводяться кожні три місяці.

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