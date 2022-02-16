ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Депутаты будут работать еще неделю: в Раде предлагают изменить календарный план

Новина українською →
Украина, Среда 16 февраля 2022 13:43
Депутаты будут работать еще неделю: в Раде предлагают изменить календарный план Фото: В Раде планируют продолжить работу в пленарном режиме еще на неделю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал проект изменений в календарный план сессии Верховной рады. Предлагается установить, что на следующей неделе парламент будет работать в пленарном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук.

В то же время текст проекта постановления Арахамии №7060 от 16 февраля 2022 года на сайте парламента пока отсутствует.

Согласно календарному плану, парламент работает в пленарном режиме неделю 15-18 февраля. Следующая неделя отведена для работы с избирателями.

В то же время ранее во фракции "Слуга народа" заявляли, что Верховная рада готова собраться в любой момент на заседание, чтобы принимать необходимые для страны решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада
NEWS
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше