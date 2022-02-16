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Депутати працюватимуть ще тиждень: у Раді пропонують змінити календарний план

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Україна, Середа 16 лютого 2022 13:43
Депутати працюватимуть ще тиждень: у Раді пропонують змінити календарний план Фото: У Раді планують продовжити роботу в пленарному режимі ще на тиждень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував проект змін до календарного плану сесії Верховної ради. Пропонується встановити, що наступного тижня парламент працюватиме у пленарному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря фракції "Слуга народу" Юлії Палійчук.

Водночас текст проекту постанови Арахамії №7060 від 16 лютого 2022 року на сайті парламенту поки відсутній.

Згідно з календарним планом, парламент працює в пленарному режимі тиждень 15-18 лютого. Наступний тиждень відведений для роботи з виборцями.

Водночас раніше у фракції "Слуга народу" заявляли, що Верховна рада готова зібратися у будь-який момент на засідання, щоб ухвалювати необхідні для держави рішення.

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