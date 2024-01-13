Депутатів можуть залишити без броні від мобілізації, - джерела

На даний момент резонансний законопроєкт про мобілізацію перебуває на доопрацюванні в Міністерстві оборони після його відкликання урядом. За інформацією РБК-Україна, розробники налаштовані піти на часткове пом'якшення норм, але загальну концепцію при цьому залишать - зокрема, щодо обмежень для ухилянтів (проти чого жорстко виступають депутати).

"Поки варіанта не видно. Зрозуміло, що треба розширювати базу мобілізованих. Але як це зробити без каральних заходів для ухилянтів, незрозуміло. Очевидно, прибиратимемо бронь для депутатів, чиновників тощо, щоб показати, що всі рівні. Практичного сенсу у цьому небагато, але інакше народ не зрозуміє", - сказав у розмові з виданням один із депутатів від "Слуги народу".

Як йдеться у матеріалі, ще одна ідея - в принципі відмовитися від ухвалення єдиного великого законопроекту про мобілізацію, замінивши його декількома меншими та тематичними, наприклад, окремо прийняти норми про демобілізацію. Але проти цього виступає військове керівництво. Там побоюються, що в один момент отримає право на демобілізацію одразу величезна кількість військовослужбовців - тих, хто пішов до армії в перші місяці повномасштабної війни, а замінити їх не буде кому.

Більше про перипетії навколо законопроекту про мобілізацію, а також конфлікт навколо заступника голови парламентського комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яни Безуглої читайте у матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою"

Розгляд законопроєкту про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Документ розглядали у Комітеті з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Але вчора стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання, його офіційно відкликали з Ради.

Спікер Ради Руслан Стефанчук повідомив, що рішення щодо повернення законопроєкту до Кабміну було ухвалене разом з представниками парламенту, уряду і військового керівництва країни.