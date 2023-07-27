Депутати пропонують повернути е-декларування: законопроект вже в Раді

Проект передбачає, що особи, які у 2022 - 2023 роках не подали е-декларацію, повинні подати їх протягом 90 календарних днів після набрання чинності закону.

Суб’єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України, повинні подати декларації, через 90 днів після скасування воєнного стану.

Крім того, пропонуються зміни, спрямовані на спрощення порядку подання декларацій, зокрема:

- надання суб’єктам декларування доступу до відомостей про них та членів їх сімей з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних;

- удосконалення декларування об’єктів, що перебувають у володінні або користуванні особи;

- удосконалення порядку і збільшення строків декларування суттєвих змін у майновому стані.

Разом з тим пропонується передбачити особливості організації проведення спеціальної перевірки, що передбачена законом "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої законом "Про очищення влади", у період дії воєнного стану, визначити випадки, коли такі перевірки не проводяться, врегулювати питання подальшого перебування осіб, призначених під час дії воєнного стану, у разі не проходження ними таких перевірок

Зобов'язання перед МВФ

Нагадаємо, обов’язок подавати декларації про доходи в Україні скасували після початку війни. Водночас українська влада у Меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року. Крім того, цей структурний маяк на кінець липня 2023 року передбачає відновлення функції НАЗК перевіряти декларації про активи.

Також у Меморандумі міститься зобов'язання забезпечити автоматичне внесення інформації з інших пов'язаних баз даних та реєстрів із збереженням зобов'язання чиновника щодо правдивого та заповнення спрощених декларацій у період дії воєнного стану (структурний маяк на кінець жовтня 2023 року).