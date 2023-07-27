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Депутати пропонують повернути е-декларування: законопроект вже в Раді

Фото: Рада погодиться повернути е-декларування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До Верховної ради внесли законопроект про повернення декларацій про доходи чиновників та тих, хто претендує на посади. Військові подаватимуть е-декларації після завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9534 групи народних депутатів на чолі з лідером фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією.

Проект передбачає, що особи, які у 2022 - 2023 роках не подали е-декларацію, повинні подати їх протягом 90 календарних днів після набрання чинності закону.

Суб’єкти декларування, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України, повинні подати декларації, через 90 днів після скасування воєнного стану.

Крім того, пропонуються зміни, спрямовані на спрощення порядку подання декларацій, зокрема:

  • - надання суб’єктам декларування доступу до відомостей про них та членів їх сімей з інформаційно-комунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних;
  • - удосконалення декларування об’єктів, що перебувають у володінні або користуванні особи;
  • - удосконалення порядку і збільшення строків декларування суттєвих змін у майновому стані.

Разом з тим пропонується передбачити особливості організації проведення спеціальної перевірки, що передбачена законом "Про запобігання корупції", а також перевірки, передбаченої законом "Про очищення влади", у період дії воєнного стану, визначити випадки, коли такі перевірки не проводяться, врегулювати питання подальшого перебування осіб, призначених під час дії воєнного стану, у разі не проходження ними таких перевірок

Зобов'язання перед МВФ

Нагадаємо, обов’язок подавати декларації про доходи в Україні скасували після початку війни. Водночас українська влада у Меморандумі з МВФ зобов’язалася повернути е-декларування до 1 серпня 2023 року. Крім того, цей структурний маяк на кінець липня 2023 року передбачає відновлення функції НАЗК перевіряти декларації про активи.

Також у Меморандумі міститься зобов'язання забезпечити автоматичне внесення інформації з інших пов'язаних баз даних та реєстрів із збереженням зобов'язання чиновника щодо правдивого та заповнення спрощених декларацій у період дії воєнного стану (структурний маяк на кінець жовтня 2023 року).

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Декларації про доходиВерховна рада