Депутати, міністри і не тільки. Хто потрапив під жорстку заборону на виїзд за кордон

Згідно з указом голови держави, Кабмін протягом п'яти днів повинен буде внести зміни до правил перетину кордону. Тепер виїзд з України лише в рамках відрядження запровадять для: членів Кабміну та їх заступників, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів та служб, утворених президентом України та їх заступників, голови СБУ та його заступників.

Також до списку людей, до яких застосовуються обмеження, увійшли: голова та члени Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голова та інші члени державних колегіальних органів, секретар РНБО та його заступники, народні депутати України, уповноважений ВР та його представники, голова НБУ та його заступники, постійний представник президента України в АР Крим та його заступники.

При цьому обмеження застосовують щодо: голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, суддів КСУ, суддів, прокурорів, керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів державних органів, працівників, заброньованих на період мобілізації та воєнний час органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.