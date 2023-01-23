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Депутаты, министры и не только. Кто попал под жесткий запрет на выезд за границу

Иллюстративное фото: стало известно, кто попал под жесткий запрет на выезд за границу (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 января, подписал указ, который предусматривает ограничения на выезд за границу для ряда чиновников. В частности, такие ограничения применят по отношению к депутатам и министрам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно указу главы государства, Кабмин в течении пяти дней должен будет внести изменения в правила пересечения границы. Теперь выезд из Украины только в рамках командировки введут для: членов Кабмина и их заместителей, руководителей центральных органов исполнительной власти и их заместителей, руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины и их заместителей, главы СБУ и его заместителей.

Также в список людей, к которым применяются ограничения, вошли: председатель и члены Национального совета Украины по телевидению и радиовещания, председатель и члены Счетной палаты, председатель и члены Центральной избирательной комиссии, председатель и другие члены государственных коллегиальных органов, секретарь СНБО и его заместители, народные депутаты Украины, уполномоченный ВР и его представители, глава НБУ и его заместители, постоянный представитель президента Украины в АР Крым и его заместители.

При этом ограничения применят по отношению к: председателям местных государственных администраций, их заместителям, судьям КСУ, судьям, прокурорам, руководителям других государственных органов и их заместителям, а также руководителям структурных подразделений государственных органов, работникам, забронированным на период мобилизации и военное время органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал введение таких ограничений в своем вечернем обращении 23 января.

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