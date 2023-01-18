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Депутати Європарламенту закликали Німеччину передати Leopard Україні

Фото: депутати Європарламенту закликали Німеччину передати Leopard Україні (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Депутати Європарламенту звернулися до канцлера ФРН Олафа Шольца із закликом постачати Україні танки Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Як зазначають у відомстві, заклик передати Україні Leopard "без подальших затримок" міститься у щорічному звіті за 2022 рік щодо реалізації спільної безпекової та оборонної політики, який був затверджений вчора, 17 січня.

Також євродепутати закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння та систем протиповітряної оборони.

"Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні", - сказано у звіті.

Зазначимо, що Німеччина поки що не прийняла рішення про передачу Україні танків, а також не дозволяла їх постачання до нашої країни з інших держав.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Британії Бен Воллес закликав Німеччину дозволити передачу Leopard 2 Україні після того, як Лондон анонсував новий пакет військової допомоги нашій країні.

Більш детально про можливі поставки України Leopard 2 можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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