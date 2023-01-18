Депутати Європарламенту закликали Німеччину передати Leopard Україні

Як зазначають у відомстві, заклик передати Україні Leopard "без подальших затримок" міститься у щорічному звіті за 2022 рік щодо реалізації спільної безпекової та оборонної політики, який був затверджений вчора, 17 січня.

Також євродепутати закликали до негайного розгортання в Україні сучасного озброєння та систем протиповітряної оборони.

"Україна захищає свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні", - сказано у звіті.

Зазначимо, що Німеччина поки що не прийняла рішення про передачу Україні танків, а також не дозволяла їх постачання до нашої країни з інших держав.