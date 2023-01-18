Депутаты Европарламента призвали Германию передать Leopard Украине

Как отмечают в ведомстве, призыв передать Украине Leopard "без дальнейших задержек" содержится в ежегодном отчете за 2022 год о реализации общей политики безопасности и обороны, который был утвержден вчера, 17 января.

Также евродепутаты призвали к немедленному развертыванию в Украине современного вооружения и систем противовоздушной обороны.

"Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне", - сказано в отчете.

Отметим, что Германия пока не приняла решение о передаче Украине танков, а также не разрешала их поставки в нашу страну из других государств.