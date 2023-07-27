Депутатам та чиновникам обмежать виїзд за кордон. У Зеленського готують рішення

За словами джерела, сьогодні це питання обговорюється в Офісі президента, співробітники якого думають над тим, як обмежити виїзд.

"Судячи з проблем, що вже виникли з виїздом чиновників за кордон, ви бачите, що рішення обговорюється", - додало джерело.

Водночас у Державній прикордонній службі України у коментарі РБК-Україна зазначили, що правила перетину кордону є відкритими.

"Заходи прикордонного контролю проходять відповідно до норм чинного законодавства, зокрема і правил, встановлених на період дії воєнного стану та відображених у Постанові КМУ №57", - зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко.

При цьому нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі заявив, що на прикордонні пункти розіслали вказівку про заборону на виїзд чиновників та депутатів з України.

"Всі, хто намагаються перетнути кордон, зупиняються, і очікується рішення ОП по кожному з них", - зазначив він.

Скандал з Арістовим

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що у липні цього року заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Юрій Арістов незаконно виїхав на Мальдіви та відпочивав у 5-зірковому готелі разом з сім'єю. Вартість проживання на двох там складає щонайменше 100 тисяч гривень на добу.

Після цього правоохоронці провели обшуки у нардепа. У нього виявили закордонний паспорт з відмітками про перебування на Мальдівах. За даним фактом розпочате розслідування.

Сьогодні Верховна рада України позбавила Арістова депутатського мандата.

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