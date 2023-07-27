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Депутатам и чиновникам ограничат выезд за границу. У Зеленского готовят решение

Фото: ОП готовится ограничить выезд за границу депутатам и чиновникам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

После череды скандалов, связанных с выездом украинских чиновников и депутатов за границу, в Офисе президента обсуждают решение об ограничении выезда.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам источника, сегодня этот вопрос обсуждается в Офисе президента, сотрудники которого думают над тем, как ограничить выезд.

"Судя по уже возникшим проблемам с выездом чиновников за границу, вы видите, что решение обсуждается", - добавил источник.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины в комментарии РБК-Украина отметили, что правила пересечения границы являются открытыми.

"Меры пограничного контроля проходят в соответствии с нормами действующего законодательства, в т.ч. и правил, установленных на период действия военного положения и отраженных в Постановлении КМУ №57", - отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

При этом нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что на пограничные пункты разослали указание о запрете на выезд чиновников и депутатов из Украины.

"Все, кто пытаются пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП по каждому из них", - отметил он.

Скандал с Аристовым

Напомним, журналисты выяснили, что в июле этого года заместитель главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Юрий Аристов незаконно выехал на Мальдивы и отдыхал в 5-звездочном отеле вместе с семьей. Стоимость проживания на двоих там составляет не менее 100 тысяч гривен в сутки.

После этого правоохранители провели обыски у нардепа. У него обнаружили загранпаспорт с отметками о пребывании на Мальдивах. По данному факту начато расследование.

Сегодня Верховная рада Украины лишила Аристова депутатского мандата.

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Скна
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