Депутатам и чиновникам ограничат выезд за границу. У Зеленского готовят решение

По словам источника, сегодня этот вопрос обсуждается в Офисе президента, сотрудники которого думают над тем, как ограничить выезд.

"Судя по уже возникшим проблемам с выездом чиновников за границу, вы видите, что решение обсуждается", - добавил источник.

В то же время в Государственной пограничной службе Украины в комментарии РБК-Украина отметили, что правила пересечения границы являются открытыми.

"Меры пограничного контроля проходят в соответствии с нормами действующего законодательства, в т.ч. и правил, установленных на период действия военного положения и отраженных в Постановлении КМУ №57", - отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

При этом нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что на пограничные пункты разослали указание о запрете на выезд чиновников и депутатов из Украины.

"Все, кто пытаются пересечь границу, останавливаются, и ожидается решение ОП по каждому из них", - отметил он.

Скандал с Аристовым

Напомним, журналисты выяснили, что в июле этого года заместитель главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Юрий Аристов незаконно выехал на Мальдивы и отдыхал в 5-звездочном отеле вместе с семьей. Стоимость проживания на двоих там составляет не менее 100 тысяч гривен в сутки.

После этого правоохранители провели обыски у нардепа. У него обнаружили загранпаспорт с отметками о пребывании на Мальдивах. По данному факту начато расследование.

Сегодня Верховная рада Украины лишила Аристова депутатского мандата.

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