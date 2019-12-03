Депутатам "Слуги народа" предложат подписаться под фракционным кодексом

Во фракции "Слуга народа" завершили разработку "кодекса этики", нарушение которого депутатов будут исключать из состава монобольшенства. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что пока с документом знакомятся депутаты от "Слуги народа".

"Вчера получили от Дубинского неожиданно качественный документ. Мы разослали его всем депутатам, чтобы они прислали свои предложения. Сведем это в единый документ и потом покажем всем журналистам", - заявил Арахамия.

Нардеп отметил, за нарушение норм "кодекса этики" депутатов будут исключать из фракции.

"Юридической силы там не может быть, но там прописано "за системное нарушение кодекса исключать из фракции". Фракция будет исключать", - добавил он.

По его словам, документ будет внутрефракционным и не будет голосоваться в зале. Однако все депутаты фракции должны будут поставить подпись под этим документом.

"Там только две страницы. Например, принимать решение фракции, не врать своим коллегам, не позорить членов своей партии, высказывать все претензии сначала во внутреннем поле, чтобы мы могли разобраться. Это нормальное поведение человека... Это будет как меморандум, где депутат подписывается. Вдруг что-то, мы достали и спросим: "ты же подписывался", - пояснил Арахамия.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в ходе утреннего пленарного заседания 3 декабря объявил об исключении народных депутатов Антона Полякова и Анны Скороход из фракции "Слуга народа".

Кроме того, парламентская фракция "Слуга народа" исключила народного депутата Романа Иванисова из состава фракции.