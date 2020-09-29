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Дело "ядерных взяток": экс-нардепу и чиновнику "Энергоатома" объявили подозрения

Киев, Вторник 29 сентября 2020 11:21
Дело "ядерных взяток": экс-нардепу и чиновнику "Энергоатома" объявили подозрения
Фото: Максим Микитась (facebook.com/maximmikitas)
Автор: Игорь Литвиненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили первые подозрения по делу о "ядерных взятках". Так, о подозрении сообщили бывшему народному депутату 8-го созыва Максиму Микитасю и руководителю структурного подразделения госпредприятия "Энергоатом".

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно материалам дела чиновник "Энергоатома" в 2017 году обеспечил победу строительной фирмы, подконтрольной народному депутату, на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью более 1 млрд гривен.

"В то же время народный избранник отблагодарил за это, обеспечив семью директора подразделения госпредприятия бесплатными квартирами в жилых комплексах, которые строила на территории Киева другая фирма депутата", - сообщили в САП.

Таким образом, Микитасю инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Чиновнику "Энергоатома" - по ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения чиновнику "Энергоатома". К бывшему нардепу уже применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 100 млн гривен по делу о завладении квартирами Нацгвардии.

Напомним, в июле Максима Микитася оставили под стражей по делу о завладении квартирами Нацгвардии. Его подозревают в организации схемы, по которой он завладел 82 млн гривен.

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Новости Украины Общество ЭнергоатомподозрениеМикитась
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