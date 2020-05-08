Депутата Полтавского облсовета задержали на взятке в 160 тысяч долларов

Правоохранители задержали депутата Полтавского областного совета на взятке в 160 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Как отметили правоохранители, депутат требовал взятку в обмен на выдачу разрешений на изготовление проектов землеустройства.

"Депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавской области деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Госгеокадастра в области о выдаче 50 разрешений на изготовление проектов землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га. В настоящее время по месту жительства и работы лиц, в их автомобилях и в административном здании Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области продолжаются обыски", - сообщили в Офисе генпрокурора.

На данный момент решается вопрос о сообщении депутату и его сообщникам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины), а также об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Харьковском горсовете прошли обыски в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

Также сообщалось, что правоохранители задержали руководителя Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины на взятке. Чиновник требовал от предпринимателя 3 тысяч долларов за минимизацию штрафных санкций.