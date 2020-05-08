В Харьковском горсовете проводят обыски

Фото: обыски в Харьковском горсовете (khar.gp.gov.ua)

Прокуратура и полиция проводят обыски в горсовете

В здание Харьковского горсовета пришли с обысками. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры области.

В департаментах Харьковского городского совета, по месту жительства их руководителей, коммунальных предприятий и субъектов хозяйствования проводят обыски в связи с расследованием фактов завладения бюджетными средствами при осуществлении работ по освещению в Харькове по договорам, заключенным на общую сумму более 28 млн грн.

Всего в данном уголовном производстве одновременно проводится более 20 обысков в различных регионах страны. В настоящее время лицам о подозрении не сообщалось, досудебное расследование продолжается.

Напомним, в прошлом месяце Служба безопасности Украины пришла с обысками в мэрию Запорожья.

До этого СБУ разоблачила хищение около 1,2 млн гривен руководителем одного из департаментов Запорожского городского совета. Средства выделялись на реконструкцию систем отопления и водоснабжения многоэтажек Запорожья.

Еще ранее полиция разоблачила руководительницу одного из управлений департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева на взятке 20 тыс. гривен.