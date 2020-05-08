Депутата Полтавської облради затримали на хабарі у 160 тисяч доларів

Правоохоронці затримали депутата Полтавської обласної ради на хабарі у 160 тисяч доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Як зазначили правоохоронці, депутат вимагав хабар в обмін на видачу дозволів на виготовлення проектів землеустрою.

"Депутат, за попередньою змовою з двома особами, вимагав від жителя Полтавської області гроші за вплив на прийняття рішення посадовими особами Госгеокадастра в області про видачу 50 дозволів на виготовлення проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею майже 100 га. В даний час за місцем проживання і роботи осіб, в їх автомобілях та в адміністративній будівлі Головного управління Госгеокадастра у Полтавській області тривають обшуки", - повідомили в Офісі генпрокурора.

На даний момент вирішується питання про повідомлення депутата і його спільникам про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України), а також про обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харківській міськраді пройшли обшуки у зв'язку з розслідуванням фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні робіт по освітленню в Харкові за договорами, укладеними на загальну суму понад 28 млн грн.

Також повідомлялося, що правоохоронці затримали керівника Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на хабарі. Чиновник вимагав від підприємця 3 тисячі доларів за мінімізацію штрафних санкцій.