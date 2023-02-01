У депутата ОПЗЖ Столара проводять обшуки

Деталі обшуків, як і їх причини - поки невідомі.

Сам народний депутат поки теж не коментував слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці також проводять обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у справі про аварію гелікоптера ДСНС у Броварах, коли загинуло керівництво МВС.

Також СБУ завітала з обшуками до олігарха Ігоря Коломойського у рамках справи, яка стосується махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

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