Віце-спікер Бундестагу прибула з візитом до Києва

Віце-президент німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт сьогодні, 1 лютого, прибула з візитом до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Герінг-Екардт у Twitter .

"Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотіла б скласти уявлення про відбудову, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місцях", - написала вона.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує найближчим часом відвідати Україну.

РБК-Україна також писало, що новообраний президент Чехії Петр Павел збирається приїхати до України навесні.

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