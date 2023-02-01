У депутата ОПЗЖ Столара проводят обыски

Детали обысков, как и их причины - пока неизвестны.

Сам народный депутат пока тоже не комментировал следственные действия.

Напомним, сегодня правоохранители также проводят обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова по делу об аварии вертолета ГСЧС в Броварах, когда погибло руководство МВД.

Также СБУ пришла с обысками к олигарху Игорю Коломойскому в рамках дела, касающегося махинаций в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".

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