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Депутата в Киевской области подозревают в хищении 32,5 млн гривен

Новости » Общество     11.12.2019 - 10:29
Депутата в Киевской области подозревают в хищении 32,5 млн гривен
Фото: ГПУ (screenshot(google-maps)

Депутат занимался незаконной добычей песка из озера в Дарницком районе Киева

Депутату одного из местных советов Киевской области сообщили о подозрении в нанесении ущерба территориальной общине Киева в размере 32,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Сообщается, что депутат занимался незаконной добычей и продажей песка из озера в Дарницком районе Киева.

"Председатель правления одного из акционерных обществ, который также является депутатом одного из местных советов в Киевской области, вероятно, завладел более 579 тыс. тонн песка со дна озера в Дарницком районе г. Киева в 2017 - 2018 годах и организовал его дальнейшую реализацию. Экспертом подтверждено причиненные вследствие этого материальный ущерб территориальной общине города Киева на сумму почти 32,5 млн грн", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что чиновнику 10 декабря сообщили о подозрении в нарушении ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Киева объявила подозрение заместителю главы Шевченковской районной городской администрации. Его подозревают в недостоверных сведений в декларации на сумму в более 8 млн гривен.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили схему незаконного использования имущества университета Государственной фискальной службы на более 11 миллионов гривен.

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