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Депутата Київської області підозрюють у розкраданні 32,5 млн гривень

Новини » Суспільство     11.12.2019 - 10:29
Депутата Київської області підозрюють у розкраданні 32,5 млн гривень
Фото: ГПУ (screenshot(google maps)

Депутат займався незаконним видобутком піску з озера в Дарницькому районі Києва

Депутату однієї з місцевих рад Київської області повідомили про підозру у нанесенні збитків територіальній громаді Києва в розмірі 32,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що депутат займався незаконним видобутком і продажем піску з озера в Дарницькому районі Києва.

"Голова правління одного з акціонерних товариств, який також є депутатом однієї з місцевих рад у Київській області, ймовірно, заволодів понад 579 тис. тонн піску з дна озера в Дарницькому районі м. Києва у 2017 2018 роках і організував його подальшу реалізацію. Експертом підтверджено заподіяні внаслідок цього матеріальної шкоди територіальній громаді міста Києва на суму майже 32,5 млн грн", - повідомили в ГПУ.

Наголошується, що чиновнику 10 грудня повідомили про підозру у порушенні ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що прокуратура Києва оголосила підозра заступнику голови Шевченківської районної міської адміністрації. Його підозрюють у недостовірних відомостей у декларації на суму понад 8 млн гривень.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили схему незаконного використання майна університету Державної фіскальної служби на понад 11 мільйонів гривень.

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