Прокуратура Киева объявила подозрение заместителю главы Шевченковской РГА

Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Сообщено о подозрении по факту внесения недостоверных сведений в декларации

Киевская прокуратура объявила подозрение заместителю главы Шевченковской районной государственной администрации (РГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сообщается, что по результатам досудебного расследования должностному лицу сообщено о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса (УК) Украины. Решается вопрос об отстранении указанного лица от исполнения служебных обязанностей.

"Согласно материалам следствия, указанное должностное лицо, являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", не отразил в ежегодных е-декларациях за 2015-2018 годы сведения о наличии у него обязательств перед банковским учреждением на сумму свыше 8 000 000 грн", - говорится в сообщении.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченку. Бровченко арестовали с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен. Прокуратура и СБУ подозревают Бровченко в государственной измене.

Как сообщало РБК-Украина, экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко задержали во вторник, 22 октября.