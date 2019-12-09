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ГПУ выявила незаконное использование имущества университета ГФС

Новости » Общество     09.12.2019 - 15:26
ГПУ выявила незаконное использование имущества университета ГФС
Фото: университет ГФС (nusta.edu.ua)

Университету вернули более 11 млн гривен

Правоохранители разоблачили схему незаконного использования имущества университета Государственной фискальной службы на более 11 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как сообщается, кассационный хозяйственный суд согласился с доводами прокуратуры и оставил без изменений решение о признании недействительным договор аренды государственного имущества УГФС и взыскании в доход государства почти 2 млн гривен.

"В безвозмездном использовании УГФС находилось государственное имущество - реабилитационно-оздоровительный комплекс "Сосновый бор", который использовался для обеспечения студентов общежитием. Однако это имущество незаконно выбыло из государственной собственности в пользу частного учреждения, учредителями которой являются родственники бывшего ректора", - рассказали в ГПУ.

Отмечается, что сейчас было удовлетворено 6 исков о признании недействительными договоров аренды и возвращении государству всей арендной платы, которая была получена в результате незаконной схемы. Всего в университет были возвращены более 11 млн гривен.

"В настоящее время судебное рассмотрение еще одного иска прокурора по взысканию незаконной арендной платы продолжается", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения лесных ресурсов в Харьковской области. Злоумышленники нанесли государству убытков на сумму 5,5 млн гривен. О подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 УК Украины, было сообщено 11 чиновникам.

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