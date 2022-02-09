Депутата Киеврады задержали на миллионной взятке

Следствие установило, что депутат организовал схему получения неправомерной выгоды за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек передвижной торговли в заранее определенных районах. В схеме также участвовали помощник депутата, директор коммунального предприятия и заместители директоров двух КП и приближенное к депутату лицо.

По данным следствия, точки торговли, которые участвуют в торгах, установлены в Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других районах столицы.

"За свои услуги участники преступной схемы просили предоставить 1,39 млн гривен в год. Указанные лица были разоблачены при передаче части оговоренных средств, а именно 1,26 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.