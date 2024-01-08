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Депутата Херсонської міськради засудили до 10 років в'язниці за співпрацю з Росією

Херсон, Понеділок 08 січня 2024 22:17
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Депутата Херсонської міськради засудили до 10 років в'язниці за співпрацю з Росією Архівне фото: Депутата Херсонської міськради засудили до 10 років в'язниці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Депутата Херсонської міської ради засудили до 10 років в'язниці. Він перейшов на бік РФ і отримав фейкову "посаду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі справи

Обвинувачений, в умовах воєнного стану прийняв пропозицію представників Збройних сил РФ щодо співпраці та був проголошений "заступником голови військово-цивільної адміністрації міста Херсон".

Перебуваючи на зазначеній "посаді", обвинувачений виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території в окупаційній "адміністрації" міста Херсон, тобто здійснював незаконну діяльність, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Вирок суду

Вироком Малиновського районного суду міста Одеси обвинуваченого визнано винним у пред'явленому обвинуваченні та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Депутата Херсонської міськради засудили до 10 років в'язниці за співпрацю з Росією

Фото: Депутат (t.me/kyiv_pro_office)

Його також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування на 15 років із конфіскацією всього належного майна на користь держави.

Судовий розгляд здійснювався у формі спеціального судового провадження.

Про кого йдеться

Прокуратура не вказує імені та прізвища обвинуваченого. Однак повідомляється, що раніше було повідомлено про підозру синові вказаного депутата, який також є депутатом Херсонської міської ради, за фактом співпраці з державою-агресором, а також організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі в ньому.

Депутата Херсонської міськради засудили до 10 років в'язниці за співпрацю з Росією

Фото: Скрін бази розшуку МВС (wanted.mvs.gov.ua)

Може йтися про Ігоря Семенчева, який разом із сином перебуває в базі розшуку МВС. Також він візуально схожий на чоловіка, чию фотографію опублікувала Київська міська прокуратура.

Вироки для зрадників і окупантів

Командира бойової машини РФ, який катував та імітував страту цивільних жителів в Київській області, засудили до 10 років ув'язнення.

Також зрадника з Криму засудили до 15 років в'язниці. Він у складі армії РФ воював у Запорізькій області.

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