Депутат Трухин заявил, что максимально способствовал полиции при регистрации ДТП

"Сразу после инцидента я сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось. При этом, несмотря на шок от аварии, я добровольно предъявил документы сотрудникам Национальной полиции, максимально способствовал им в сборе информации при регистрации ДТП и дал все необходимые показания", - заявил Трухин.

Также он подтвердил, что действительно был на месте аварии.

"И не собирался этого скрывать - ни тогда, ни сейчас. Во время аварии сильно ударился головой. Работники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз", - говорится в тексте ответа.

При этом, отмечает Трухин, водители всех транспортных средств, которые были на месте инцидента, прошли тест на драгерах, результаты которого есть в материалах расследования. "И, насколько мне известно, ни у одного из них показатели алкоголя в крови не превышали норму", - пишет парламентарий.

"Не знаю, насколько это уместно, но хочу поблагодарить всех, кто помогал и просто даже подошел; это действительно было очень по-настоящему и искренне - от прохожих и водителей, которые проезжали мимо, к участникам самой аварии. Особенно в отношении детей. Насколько я знаю, тяжелых травм никто не получил. Я не поддерживаю связь с пострадавшими, но, в случае необходимости, конечно, готов предоставить им любую помощь и поддержку. Сам я сейчас прохожу амбулаторное лечение и очень просил бы понять, что в ближайшее время не готов к излишней публичности", - написал депутат, добавив, что "наблюдая за информационным фоном вокруг себя, я догадываюсь о заказчиках. Спасибо за опыт. Время расставит все на свои места".