Депутат Трухін заявив, що максимально сприяв поліції при реєстрації ДТП

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами з партії, повідомив про те, що трапилося. Водночас попри шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації під час реєстрації ДТП і надав усі необхідні свідчення", - заявив Трухін.

Також він підтвердив, що дійсно був на місці аварії.

"І не планував цього приховувати - ні тоді, ні зараз. Під час аварії сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце події, діагностували закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз", - йдеться в тексті відповіді.

Водночас зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування. "І, наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норми", - пише парламентарій.

"Не знаю, наскільки це доречно, але хочу подякувати всім, хто допомагав і просто навіть підійшов; це справді було дуже по-справжньому і щиро - від перехожих і водіїв, які проїжджали повз, до учасників самої аварії. Особливо щодо дітей. Наскільки я знаю, важких травм ніхто не дістав. Я не підтримую зв'язку з постраждалими, але в разі необхідності, звісно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я наразі проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", - написав депутат, додавши, що "спостерігаючи за інформаційним фоном навколо себе, я здогадуюся про замовників. Спасибі за досвід. Час розставить все на свої місця".