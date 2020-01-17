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Депутат Санченко принес присягу нардепа

Новости » Политика     17.01.2020 - 10:34
Депутат Санченко принес присягу нардепа
Фото: Александр Санченко (facebook.com sanchenko oleksandr)

Санченко прошел в Раду вместо Ирины Венедиктовой

Депутат Верховной рады Украины Александр Санченко в пятницу, 17 января, принес присягу народного депутата, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер парламента Дмитрий Разумков в начале утреннего пленарного заседания пригласил его к принятию присяги.

"ЦИК зарегистрировал народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, Санченко Александра Владимировича, включенного в избирательный список "Слуги народа". Соответственно перед вступлением в должность народный депутат принимает присягу перед ВРУ", - заявил Разумков.

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала избранным и зарегистрировала народного депутата Александра Санченко, который займет в Раде место возглавившей пост директора Госбюро расследований Ирины Венедиктовой.

Так, 14 января парламент досрочно прекратил полномочия нардепа Венедиктовой от фракции "Слуга Народа", поскольку она возглавила ГБР.

Как писало РБК-Украина, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы ГБР. На его место была назначена нардеп от "Слуги народа" Ирина Венедиктова, которая стала временной главой Госбюро расследований.

Отметим, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

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