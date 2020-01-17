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Депутат Санченко склав присягу нардепа

Новини » Політика     17.01.2020 - 10:33
Депутат Санченко склав присягу нардепа
Фото: Олександр Санченко (facebook.com sanchenko oleksandr)

Санченко пройшов до Ради замість Ірини Венедіктової

Депутат Верховної ради України Олександр Санченко в п'ятницю, 17 січня, приніс присягу народного депутата, передає кореспондент РБК-Україна.

Спікер парламенту Дмитро Разумков на початку ранкового пленарного засідання запросив його до складання присяги.

"ЦВК зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, Санченка Олександра Володимировича, включеного до виборчого списку "Слуги народу". Відповідно перед вступом на посаду народний депутат складає присягу перед ВРУ", - заявив Разумков.

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