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Депутат Ради заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 13:32
Депутат Ради заразився коронавірусом
Фото: Сергій Шахов (прес-служба)

У Раді розповіли, чи був присутній парламентар на позачерговому засіданні

У Верховній раді підтвердили, що депутат Сергій Шахов заразився коронавірусом. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Зазначимо, до цього парламентар надавав різні коментарі ЗМІ щодо свого інфікування.

"Так, така інформація (про зараження Шахова, - ред.) підтверджується", - сказав співрозмовник агентства.

Підкреслимо, у прес-службі Апарату Верховної ради уже відреагували на можливе інфікування парламентаря.

"У відповідь на запити засобів масової інформації інформуємо, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної ради України 17 березня 2020 року був відсутній. Інша інформація уточнюється, про результати буде повідомлено додатково", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" з вівторка, 17 березня, набув чинності. Парламентарії прийняли його в ході позачергового засідання.

Як писало РБК-Україна, нардепи також прийняли рішення працювати в комітетах до 3 квітня в рамках карантину через конавіруса. Проведення пленарних засідань відклали. Разом з тим глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вже анонсував проведення позачергового засідання ВР на наступному тижні.

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