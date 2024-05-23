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Депутат пов’язаної з Росією німецької партії заявив, що нібито не всі члени СС були злочинцями

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Головний кандидат ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на виборах до Європарламенту Максиміліан Кра припинив агітацію і вийшов з правління партії. Причина – реакція на його заяву про те, що нібито не всі члени СС є злочинцями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Керівництво AfD також заборонило Кра виступати публічно від імені партії.

Сам парламентарій пояснив своє рішення тим, що його заяви "використовуються в якості приводу для завдання шкоди нашій партії".

Французька правопопулістська партія "Національне об'єднання" оголосила про припинення співпраці з AfD в Європарламенті.

Перед тим в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica Кра заявив, що не всі члени СС були злочинцями. "Я ніколи не скажу, що будь-хто, хто носив форму СС, автоматично стає злочинцем", - сказав Кра.

Зв'язки AfD з Росією

У вересні 2022 року група депутатів AfD заявила про плани здійснити візит до Росії та "на схід України".

За даними розслідування Spiegel, Росія співпрацює з "Альтернативою для Німеччини", ставлячи перед нею завдання перешкоджати поставкам німецької зброї в Україну.

The Insider пише, що депутати AfD узгоджували з кураторами у ФСБ тексти своїх виступів і за їхньою вказівкою судилися з урядом Німеччини, щоб зупинити військову допомогу Україні.

Нещодавно, у цьому місяці, у топ-політика партії Петра Бистрона пройшли обшуки. Його підозрюють у зв'язках із медіаплатформою проросійського колишнього українського депутата Віктора Медведчука, який знаходиться у РФ і сприяє її агресії проти України.

Путін і нацизм

У лютому в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін звинуватив поляків у нападі нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році. За його словами, Варшава "змусила" Адольфа Гітлера на себе напасти, оскільки "загралася" і виявилася "занадто незговірливою".

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