У вересні 2022 року група депутатів AfD заявила про плани здійснити візит до Росії та "на схід України".

За даними розслідування Spiegel, Росія співпрацює з "Альтернативою для Німеччини", ставлячи перед нею завдання перешкоджати поставкам німецької зброї в Україну.

The Insider пише, що депутати AfD узгоджували з кураторами у ФСБ тексти своїх виступів і за їхньою вказівкою судилися з урядом Німеччини, щоб зупинити військову допомогу Україні.

Нещодавно, у цьому місяці, у топ-політика партії Петра Бистрона пройшли обшуки. Його підозрюють у зв'язках із медіаплатформою проросійського колишнього українського депутата Віктора Медведчука, який знаходиться у РФ і сприяє її агресії проти України.

Путін і нацизм

У лютому в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону російський диктатор Володимир Путін звинуватив поляків у нападі нацистської Німеччини на Польщу в 1939 році. За його словами, Варшава "змусила" Адольфа Гітлера на себе напасти, оскільки "загралася" і виявилася "занадто незговірливою".

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