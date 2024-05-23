В сентябре 2022 года группа депутатов AfD заявила о планах совершить визит в Россию и "на восток Украины".

По данным расследования Spiegel, Россия сотрудничает с "Альтернативой для Германии", ставя перед ней задачу препятствовать поставкам немецкого оружия в Украину.

The Insider пишет, что депутаты AfD согласовывали с кураторами в ФСБ тексты своих выступлений и по их указанию судились с правительством Германии, чтобы остановить военную помощь Украине.

Недавно, в этом месяце, у топ-политики партии Петра Быстрона прошли обыски. Его подозревают в связях с медиаплатформой пророссийского бывшего украинского депутата Виктора Медведчука, который находится в РФ и способствует ее агрессии против Украины.

Путин и нацизм

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону российский диктатор Владимир Путин обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава "заставила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".

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